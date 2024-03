Samsung Galaxy A15 5G in offerta a 179€ su Amazon: è il MINIMO STORICO

Il Samsung Galaxy A15 5G è lo smartphone da comprare oggi per chi vuole spendere poco anche senza rinunciare a uno smartphone completo e con un supporto software di primissimo livello. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare lo smartphone di Samsung al prezzo scontato di 179 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il dispositivo che viene venduto e spedito da Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy A15 5G: nuovo minimo storico su Amazon

Il Samsung Galaxy A15 5G è un ottimo smartphone per tutti gli utenti alla ricerca di un dispositivo completo e con un prezzo inferiore ai 200 euro. Tra le specifiche troviamo il SoC MediaTek Dimensity 6100+ affiancato da 4 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh.

Da notare anche un display Super AMOLED da 6,5 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 90 Hz. Lo smartphone di Samsung ha una tripla fotocamera posteriore, con il design “a semaforo” ripreso dalla gamma Galaxy S24 e sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14. Samsung garantisce per il suo dispositivo ben 4 major update.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A15 5G al prezzo scontato di 179 euro. Lo smartphone, venduto e spedito da Amazon, è ora acquistabile al nuovo prezzo minimo storico. Per accedere all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto e poi aggiungere lo smartphone al carrello.