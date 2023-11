Samsung Galaxy A15 5G è già in vendita con display AMOLED

Il debutto a sorpresa del Samsung Galaxy A15 5G ha portato sul mercato uno smartphone Android dall’incredibile rapporto qualità-prezzo, considerando la spesa richiesta di appena 139 dollari.

A gennaio, l’azienda aveva introdotto il Samsung Galaxy A14 al prezzo di soli 199 dollari, garantendo aggiornamenti costanti per i successivi quattro anni, dettaglio tutt’altro che trascurabile in questa specifica fascia di mercato.

Esordio “non” ufficiale per Samsung Galaxy A15 5G

Nonostante l’assenza di un annuncio ufficiale, Samsung Galaxy A15 5G ha fatto il suo ingresso sul mercato in modo “discreto” tramite Walmart, presentando le versioni Boost Mobile e Cricket Wireless ad un prezzo iniziale di soli 139 dollari. Lo smartphone si distingue per un design rinnovato, enfatizzato da un vivace colore blu e cornici apparentemente più ridotte attorno al display.

Tra le specifiche chiave elencate spiccano la batteria da 5.000 mAh, il processore MediaTek 6835, la ricarica rapida da 25 W, la fotocamera posteriore da 50 MP, il sensore di impronte digitali montato lateralmente ed uno storage di 128 GB.

Tuttavia, la questione principale riguarda il tipo di display. Mentre l’elenco di Walmart menziona un pannello “IPS LCD” per il pannello FHD+ da 6,5 pollici a 90 Hz, la confezione del modello Boost Mobile cita inequivocabilmente uno schermo AMOLED, come dimostra l’immagine che condividiamo di seguito (pur essendo a bassa qualità, la scritta è ben riconoscibile):

L’utilizzo di un pannello AMOLED a questo prezzo è notevole, ma senza una conferma ufficiale da parte di Samsung resta difficile stabilire con certezza quale tecnologia sia effettivamente adottata. Indipendentemente dal tipo di display, Samsung Galaxy A15 5G è attualmente una delle proposte più interessanti ad un prezzo così contenuto, seppure lo smartphone non sia al momento disponibile per l’acquisto dato che entrambe le versioni sono elencate come “esaurite” su Walmart.