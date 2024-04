Samsung Galaxy A14 al PREZZO più BASSO del WEB su eBay (109€)

Prima che tutto finisca voglio subito dirti che questa promozione che sto per segnalarti è sicuramente una di quelle da prendere al volo. Durerà pochissimo quindi sii rapido. Se vai ora su eBay puoi mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy A14 a soli 109,99 euro, invece che 189,90 euro.

Proprio così, non ci sono errori e non è uno scherzo. Grazie allo sconto del 42% puoi avere un risparmio di quasi 80 euro sul totale e te lo porti a casa al prezzo più basso del Web. Per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo non esistono smartphone migliori di questo.

Samsung Galaxy A14 a prezzo sgretolato

È chiaro che in questo momento è il costo basso a far luccicare gli occhi, tuttavia posso garantirti che siamo anche di fronte a un ottimo dispositivo per quello che costa. Un entry level decisamente interessante. Possiede un display LCD bello grande da 6,6 pollici con risoluzione FHD+ da 1080 x 2408 e un peso di soli 201 grammi.

Monta un processore Octa-core con a supporto 4 GB di RAM che garantiscono prestazioni elevate. Mentre come memoria interna in questa versione troverai 64 GB che però potrai espandere tranquillamente attraverso una microSD fino a 1 TB. È dual Sim e possiede la tecnologia 4G per navigare su Internet. Monta una batteria bella grande ed è dotato di una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP.

Impossibile trovare uno smartphone con un migliore rapporto qualità prezzo. Dunque prima che sia tardi vai su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A14 a soli 109,99 euro, invece che 189,90 euro. Tra l’altro la spedizione è gratuita e ti arriverà direttamente a casa in pochissimi giorni.