Samsung Galaxy A14 su eBay a un PREZZO CLAMOROSO (-83€)

Ecco una di quelle offerte da “clic più veloce”. Se fai presto oggi puoi accaparrarti uno smartphone eccezionale, uno dei modelli più venduti di sempre, a un prezzo davvero vantaggioso. Quindi vai subito su eBay e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy A14 a soli 147 euro, invece che 229,90 euro.

Questo smartphone non delude mai. Possiede un ottimo scomparto hardware che non risente del tempo che scorre. Ha un design accattivante e una super batteria. E poi con lo sconto del 36% puoi risparmiare la bellezza di circa 83 euro sul totale. Assolutamente da non farselo scappare.

Samsung Galaxy A14 a prezzo shock

Come dicevamo nonostante il tempo passi, Samsung Galaxy A14 continua a non sfigurare. Monta il potente processore MediaTek Helio G80 con 4 GB di RAM. Ha una memoria interna da 128 GB che potrai anche espandere tramite una scheda microSD fino a 1 TB. E nasconde una super batteria da 5.000 mAh che può durare per tutto il giorno.

Lo splendido e generoso display PLS LCD da 6,6 pollici regala colori vividi e immagini nitide. La fotocamera tripla con sensore principale da 50 MP ti premette di cogliere ogni dettaglio. E la fotocamera frontale da 13 MP garantisce selfie perfetti. Inoltre è Dual Sim.

Non c’è davvero tempo da perdere perché le unità disponibili sono pochissime e le richieste continuano a salire. Quindi prima che sia tardi vai su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A14 a soli 147 euro, invece che 229,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

