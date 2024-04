Samsung Galaxy A14: a soli 133€ è il BUDGET-PHONE che devi comprare OGGI

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone Android di fascia bassa super economico ma anche performante come pochi altri al mondo. Grazie alle offerte folli presenti su Amazon, il meraviglioso Samsung Galaxy A14 si porterà a casa al prezzo irrisorio di 133,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il modello in questione è quello in colorazione “Awesome Black” con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, ulteriormente espandibile.

È in versione italiana e con Amazon avrete ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Non di meno, potrete usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in caso di eventuali problematiche), del pagamento dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. Non lasciatevelo sfuggire e correte a comprarlo oggi. Potrete perfino beneficiare della consegna rapida in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Samsung Galaxy A14: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Samsung è un prodotto unico nel suo genere, dotato di specifiche tecniche all’avanguardia, con un design elegante e minimal e lo si può prendere in diverse colorazioni. Lo schermo è un pannello Infinity-V da ben 6,6 pollici LCD IPS con risoluzione elevata. C’è un potentissimo processore octa-core coadiuvato da 4 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna, mentre la batteria è da 5000 mAh e si ricarica in un lampo con la USB Type-C. Ci sono tre sensori evoluti che catturano fotografie stupende anche al buio, mentre la main camera è da 50 Megapixel, perfetta per immagini nitide e cristalline.

Correte a prenderlo adesso: il Samsung Galaxy A14 a soli 133,00€ è il device che dovrete comprare su Amazon; costa pochissimo ma offre tanto e in più disporrà di tanti vantaggi esclusivi se lo prenderete dal noto potale di e-commerce americano. L’IVA è inclusa e il prezzo comprende le spese di spedizione.