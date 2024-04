Samsung Galaxy A14 5G, offerta bomba: su eBay a soli 124,49€!

Il Samsung Galaxy A14 è un vivace mid-range Android con diversi assi nella manica. Oggi è il protagonista di un’offerta spettacolare di eBay: grazie al codice sconto “PSPRAPR24” lo pagherai solamente 124,49€. Un ottimo prezzo per uno smartphone completo, versatile e in grado di affrontare ogni sfida.

Il Galaxy A14 è dotato di un display Infinity-V da 6.6 pollici con tecnologia FHD+, che assicura una visualizzazione nitida e dettagliata dei contenuti multimediali. La grande dimensione dello schermo, unita alla risoluzione elevata, rende questo smartphone ideale per guardare video, giocare e navigare su internet.

La configurazione a tripla fotocamera del Galaxy A14 include un sensore principale da 50 MP che garantisce scatti nitidi e cristallini in una varietà di condizioni di illuminazione. Completano il setup una fotocamera ultra-grandangolare per catturare paesaggi ampi e una fotocamera macro per dettagli minuti, rendendo il Galaxy A14 estremamente versatile in termini fotografici.

Il processore Octa-core del Galaxy A14 offre prestazioni solide, garantendo fluidità nell’uso quotidiano e nella gestione di app e giochi pesanti. L’ampia memoria interna, disponibile in configurazioni da 64 GB o 128 GB, fornisce abbondante spazio di archiviazione, espandibile ulteriormente tramite microSD.

Ottima anche l’autonomia, grazie alla batteria da 5000mAh che ti consente di affrontare un’intera giornata senza difficoltà. Non farti scappare questa offerta di eBay e acquistalo subito a solamente 124,49€!