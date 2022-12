Samsung Galaxy A14 5G arriverà in tre differenti colori

Samsung Galaxy A14 5G si sta avvicinando, salvo sorprese, alla sua presentazione. Il colosso coreano dovrebbe presentare il nuovo smartphone entro la fine dell’anno e, dopo il rendering dei giorni scorsi, arrivano oggi informazioni sulle possibili colorazioni.

A quanto pare, la società ha intenzione di lanciare il dispositivo in Europa in almeno altri due colori, oltre al nero che è trapelato recentemente. L’obiettivo, ancora una volta, è quello di aggredire il mercato a basso costo con un nuovo device.

Samsung Galaxy A14 5G: ecco le opzioni colore per l’Europa

Le informazioni arrivano da GalaxyClub che, secondo quanto riferisce, spiega che Samsung Galaxy A14 5G sarà disponibile in Europa in tre differenti opzioni di colore: nero, rosso scuro e verde chiaro.

Al momento non è chiaro se le stesse possibilità si applicheranno anche alla variante LTE, dato che Samsung pare stia lavorando pure a questo modello, alimentato da chipset MediaTek Dimensity 700. Per il 5G, invece, si parla il SoC proprietario Exynos 1330.

Sebbene la presentazione sia attesa per questo mese, anche se non è da escludere un rinvio, il lancio di Samsung Galaxy A14 5G è presumibile avverrà soltanto a inizio 2023. Non a caso il suo predecessore, Galaxy A13, venne presentato a dicembre 2021 per poi essere lanciato al marzo successivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.