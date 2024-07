Samsung Galaxy A06 sarà davvero l'evoluzione del "vecchio" A05?

Samsung Galaxy A06, diretto successore dell’apprezzato Galaxy A05, è il nuovo smartphone economico su cui l’azienda sta lavorando: non esistono solo i top di gamma.

La scorsa settimana, il dispositivo è stato avvistato su Geekbench, rivelando alcune delle sue specifiche chiave tra cui il numero di modello, il processore, la capacità della RAM, la connettività e la versione di Android.

In questi ultimi giorni, Samsung Galaxy A06 è stato avvistato anche sulla FCC e sono emersi ulteriori dettagli come la capacità della batteria, la versione del Wi-Fi e le dimensioni generali del telefono.

Samsung Galaxy A06: cosa sappiamo al momento

Secondo la FCC, Samsung Galaxy A06 è dotato di una batteria da 5.000 mAh, la stessa capacità del modulo presente su Galaxy A05. Inoltre, la piattaforma di certificazione indica che lo smartphone supporta Wi-Fi dual-band e Bluetooth.

Per quanto riguarda le dimensioni, uno dei documenti rivela che Samsung Galaxy A06 misura 167,3 mm in altezza e 77,31 mm in larghezza. In confronto, il Galaxy A05 misura 168,8 mm in altezza e 78,2 mm in larghezza. Questo significa che il nuovo modello sarà leggermente più piccolo rispetto al suo predecessore, probabilmente anche con cornici più sottili, il che lo renderà più comodo da impugnare.

Le precedenti fughe di notizie indicano poi che Samsung Galaxy A06 verrà equipaggiato con il processore MediaTek Helio G88, 128 GB di storage, 6 GB di RAM ed includerà Android 14, probabilmente con l’interfaccia One UI 6.1. Basandoci sul numero di modello (SM-A065F), sembra che il dispositivo supporterà la connettività 4G LTE anziché il 5G.

L’azienda ha lanciato il Galaxy A05 a settembre 2023, quindi è probabile che il Samsung Galaxy A06 verrà presentato a settembre 2024.