Samsung Galaxy A05s costerà poco ma avrà tanto da offrire

Sarebbe ormai tutto pronto per il lancio dei nuovi smartphone Samsung Galaxy A05 e Galaxy A05s. Il primo ha recentemente ottenuto diverse certificazioni, tra cui FCC, BIS e Wi-Fi Alliance, ed in questi giorni è stato avvistato sulla Google Play Console, che ne ha palesato immagini ed alcune delle specifiche chiave.

Il fratello minore, Samsung Galaxy A05s, ha invece ricevuto le certificazioni FCC e SIRIM un paio di settimane fa. Nel frattempo, il team di MySmartPrice ha condiviso in anteprima alcuni rendering in 5K del dispositivo, grazie alla preziosa collaborazione con l’immancabile OnLeaks.

Cosa sappiamo al momento su Samsung Galaxy A05s

Iniziamo dando uno sguardo alle immagini, che mostrano Samsung Galaxy A05s in tutta la sua bellezza:

Immagini

Di seguito trovate invece il video a 360°, grazie a cui possiamo osservare lo smartphone da ogni angolazione:

Samsung Galaxy A05s monterà un display da 6,6 pollici con fotocamera frontale integrata nel notch. Sul retro del dispositivo sarà presente una configurazione a tripla fotocamera, accompagnata da un flash LED. I tasti del volume ed il pulsante di accensione saranno posizionati sul lato destro dello smartphone. Inoltre, i rendering suggeriscono la possibilità che il pulsante di accensione possa svolgere la funzione di sensore per le impronte digitali. Se ciò venisse confermato, si tratterebbe di una soluzione tecnica del tutto inedita per questa serie.

In riferimento alle altre caratteristiche, Samsung Galaxy A05s includerà un jack audio da 3,5 mm, la griglia per gli altoparlanti ed una porta di ricarica lungo il profilo inferiore. Circa le dimensioni, lo smartphone avrà misure approssimative di 167,9 x 77,7 x 8,8 mm. Non mancherà poi una batteria con capacità di 4.000 mAh e supporto per la ricarica rapida da 25 W. Null’altro è dato sapere per il momento ma, qualora volessi acquistare adesso uno smartphone Samsung economico, l’ottimo Galaxy A04s è in sconto del 356% su Amazon ad appena 115 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.