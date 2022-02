Scopri se il tuo Samsung Galaxy A sarà aggiornato per 5 anni

Qualche giorno fa Samsung svelava i nuovissimi e potentissimi Samsung Galaxy S22/S22+, Samsung Galaxy S22 Ultra e Samsung Galaxy Tab S8, tutti accomunati dalla nuova policy relativa agli aggiornamenti software che, in queste ore, scopriamo interessare questi device e anche alcuni modelli della serie Galaxy A. La notizia, dapprima passata in secondo piano in quanto non presente all’interno del comunicato generale a cui si sono affidati le maggiori testate internazionali, fa tirare un bel sospiro di sollievo ai milioni di utenti che in questi anni hanno acquistato gli ottimi device di fascia media della gamma Galaxy A.

Aggiornamenti software per 5 anni anche sui Galaxy A di Samsung?

Infatti, spulciando le note presenti all’interno della nota ufficiale pubblicata sul sito olandese di Samsung – link in fonte -, possiamo leggere l’indicazione “I seguenti dispositivi Galaxy sono compatibili con quattro generazioni della One UI e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza” in cui sono messi in evidenza proprio i device della serie Galaxy A – sebbene non sia ancora chiaro quali di questi saranno effettivamente compatibili con la nuova policy.

Con tutta probabilità i nuovi e attesi Samsung Galaxy A73 e Galaxy A53 rientreranno all’interno del nuovo programma di aggiornamento, ma si spera che lo saranno anche i device Galaxy A5x e A7x presentati negli scorsi anni; difficile non fare riferimento all’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G tuttora in offerta su Amazon a un prezzo incredibile. Restiamo in attesa di scoprire ulteriori informazioni da parte del colosso sudcoreano, sperando che molti device rientreranno all’interno del programma di aggiornamento.