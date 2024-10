Samsung fa un mea culpa e chiede scusa a tutti: per quale motivo?

Samsung Electronics sta attraversando un periodo di crisi, evidenziato da una serie di difficoltà che l’hanno portata spesso sui titoli delle principali testate giornalistiche.

Tra le motivazioni più importanti si annoverano gli scioperi dei lavoratori, la perdita di clienti chiave nel settore dei semiconduttori ed il ritardo nella produzione di chip nella fabbrica del Texas fino al 2026.

Inoltre, il mancato rilascio dell’aggiornamento One UI 7.0 entro il 2024 e una percezione generale di mancanza di innovazione hanno sollevato non poche perplessità.

Arrivano le scuse ufficiali di Samsung: “Poca innovazione”

Jun Young-hyun, vicepresidente della divisione Device Solutions di Samsung, ha condiviso una lettera di scuse indirizzata a clienti, investitori e dipendenti. In essa, Samsung si assume pienamente la responsabilità per le problematiche descritte, sottolineando il fatto che l’azienda si trovi in un momento critico: è necessario trasformare la crisi in un’opportunità per il futuro.

Il piano di ripresa si concentra su tre aree principali:

Ripristino della competitività tecnologica: Samsung ha dichiarato che la sua forza risiede nella tecnologia e nella qualità, due aspetti su cui non può permettersi di accettare compromessi. L’azienda intende puntare su tecnologie innovative e su una qualità impeccabile, evitando soluzioni a breve termine e continuando a ragionare in ottica di lungo periodo.

Ritorno al pionierismo: L'azienda vuole rinnovare la sua ambizione pionieristica, affrontando il futuro con coraggio e determinazione. Piuttosto che difendere le posizioni acquisite, Samsung intende assumere un atteggiamento proattivo per raggiungere nuovi ed ambiziosi obiettivi.

Revisione della cultura organizzativa: Samsung si impegna a rivedere il suo approccio lavorativo, affrontando rapidamente i problemi organizzativi e promuovendo discussioni aperte per risolverli.

Le scuse pubbliche segnano un momento importante per la storia della società, paragonabile solo all’ammissione di colpa in seguito al fiasco del Galaxy Note 7. La lettera di Samsung potrebbe rappresentare l’inizio di un’ulteriore fase di trasformazione, con l’azienda che cerca di superare l’attuale crisi e rafforzare la sua posizione di leadership nel settore tecnologico.