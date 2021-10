Samsung entra nel mondo del cloud gaming, di nuovo

Samsung ha appena annunciato al mondo la sua nuova piattaforma di cloud gaming dedicata esclusivamente ai televisori con TizenOS.

Samsung: la piattaforma di cloud gaming sarà per le TV con TizenOS

La Samsung Developer Conference è iniziata da poche ore e durante il discorso di apertura, la compagnia ha presentato la sua piattaforma di gioco cloud per i suoi televisori Tizen.

Il cloud gaming sta diventanto una costante sempre più popolare per moltissimi brand, soprattutto perché ora ci sono grandi giocatori come xCloud di Xbox, Stadia di Google, NVIDIA GeForce Now e Luna di Amazon nella nuova categoria di intrattenimento. Samsung è ora pronta a unirsi alla mischia e sta iniziando con le sue smart TV alimentate da Tizen.

Purtroppo la compagnia sudcoreana non ha rivelato i dettagli della sua piattaforma di cloud gaming, quindi non sappiamo come funzionerà e quali tipi di giochi saranno disponibili sul servizio. Tuttavia, la società ha rivelato altri piani per i televisori Tizen:

Comunicazione video – Samsung afferma che una partnership con Google consentirà agli utenti di godere di migliori videochiamate sui televisori tramite le funzionalità di messa a fuoco e zoom abilitate per l'intelligenza artificiale;

– Samsung afferma che una partnership con Google consentirà agli utenti di godere di migliori videochiamate sui televisori tramite le funzionalità di messa a fuoco e zoom abilitate per l'intelligenza artificiale; Samsung Health : le Smart TV con webcam saranno in grado di analizzare il movimento di un utente durante un allenamento e fornire feedback in tempo reale;

: le Smart TV con webcam saranno in grado di analizzare il movimento di un utente durante un allenamento e fornire feedback in tempo reale; HDR10+ per giochi realistici: i televisori Tizen includeranno anche HDR10+ con impostazioni automatizzate per bassa latenza e calibrazione HDR.

L'azienda afferma che lancerà anche “Tizen for Business“, un servizio che supporterà lavagne elettroniche interattive nelle scuole e nei chioschi, nonché display in ristoranti, aeroporti e stazioni ferroviarie. Le realtà saranno in grado di monitorare questi schermi in tempo reale e applicare facilmente le impostazioni a più dispositivi con un semplice tocco.

I televisori Tizen non Samsung stanno arrivando

Samsung ha anche rivelato i suoi piani per concedere in licenza Tizen ad altri produttori di TV attraverso ciò che chiama “Tizen TV Platform Licensing“. Ha affermato che gli OEM che desiderano lanciare una piattaforma TV premium come Tizen possono farlo rapidamente e con costi minimi. La decisione di concedere in licenza il suo sistema operativo per i televisori ad altri costruttori non solo aiuterà le società stesse, ma aiuterà anche Tizen ad aumentare la sua popolarità.