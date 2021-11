Samsung: ecco i chipset presenti nei futuri telefoni e tablet

Un rapporto rivela quali saranno i processori che alimenteranno i futuri telefoni e tablet di Samsung che verranno presentati nel corso del 2022.

Samsung: ecco i chipset che userà l'azienda

Il 2021 sta per finire e Samsung è pronta per introdurre nuovi smartphone e tablet per il prossimo anno. Negli ultimi giorni abbiamo sentito parlare di quali saranno i dispositivi in ​​arrivo. Un nuovo rapporto ha ora rivelato i SoC che alimenteranno questi prodotti di prossima uscita.

Secondo un rapporto di The Elec, l'azienda prevede di lanciare un totale di 64 smartphone e tablet. Di questi, 31 modelli utilizzeranno chip Qualcomm, i nuovi SoC Exynos sviluppati congiuntamente da Samsung e AMD alimenteranno 20 prodotti, i chipset MediaTek saranno utilizzati in 14 device e ci saranno 3 gadget con chipset UNISOC.

Riassumiamo meglio:

Qualcomm – 31;

Exynos – 20;

MediaTek – 14;

UNISOC – 3.

Parlando di device specifici, la serie Galaxy S22 utilizzerà sia chip Exynos (Corea del Sud, Europa) che Qualcomm (USA). Ci sono anche rapporti che affermano che India e Africa otterranno le iterazioni con Snapdragon 8 Gen 1.

Inoltre, si dice che il Galaxy S22 FE utilizzi esclusivamente un semiconduttore proprietario e pare che questo entrerà in produzione di massa nel terzo trimestre del 2022. D'altra parte, il flagship killer sarà alimentato al contempo da entrambi i processori di punta.

Il Galaxy Z Fold4 e il Galaxy Flip4 verranno forniti esclusivamente con un chip Qualcomm, mentre Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra saranno gestiti esclusivamente da un SoC Exynos.

È interessante notare che il Galaxy A53 passerà alla soluzione del chipmaker americano, mentre l'A33 passerà da MediaTek a Exynos. Infine, l'A73 sarà alimentato da un silicio americano: lo Snapdragon 778G, per la precisione.

Detto questo, poiché la carenza globale di semiconduttori è ancora prevalente, i dettagli sopra menzionati sono soggetti a modifiche.