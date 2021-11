Samsung: ecco quanti smartphone presenterà nel 2022

Samsung è la regina degli smartphone pieghevoli; le vendite dei suddetti terminali dell'azienda nella sola Corea del Sud superano il milione di unità. Secondo i rapporti, l'obiettivo dell'OEM sudcoreano è vendere 7 milioni di unità dei suoi foldable di terza generazione. Ora, Samsung sembra fissare obiettivi più alti per quanto concerne le vendite dei device.

Samsung presenterà 52 smartphone nel 2022

Secondo un nuovo rapporto di TheElec, la gamma di smartphone Samsung sarà composta da 52 modelli nel 2022. L'obiettivo della società è di produrre circa 10 milioni di foldanble Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4 nel terzo e quarto trimestre del 2022. Ciò significa che l'obiettivo della compagnia coreana è vendere almeno 10 milioni di smartphone pieghevoli di prossima generazione. La società continua a migliorare i suoi foldable con design più durevoli e specifiche migliori.

Secondo il rapporto, un altro traguardo per Samsung è quello di produrre quasi 38 milioni di smartphone della serie Galaxy S22 nel 2022. La società potrebbe anche cercare di vendere più di 9 milioni di Galaxy S21 FE, che dovrebbe essere ufficialmente rilasciato nel gennaio 2022. Per quanto concerne i terminali della serie Galaxy A, la realtà asiatica mira a produrre 78 milioni di unità.

Il focus resterà sui device pieghevoli

Samsung è attualmente il più grande sostenitore degli smartphone pieghevoli. La società ha rilasciato tre generazioni di foldable in tutto il mondo. Con l'introduzione del Galaxy Z Flip 3 e del Galaxy Z Fold 3, l'azienda ha abbassato il prezzo di lancio dei flagship con schermo che si piega. Fornisce inoltre un design più accattivante e specifiche migliori rispetto ai predecessori.

Non di meno, l'azienda crede nel futuro dei pieghevoli. Si scopre che sta lavorando duramente per produrre i display che serviranno per le versioni future. Attualmente, l'azienda produce circa 260 mila unità (display pieghevoli) al mese. Tuttavia, questo numero dovrebbe crescere a seguito di una maggiore domanda. Entro maggio si prevede che la produzione mensile sarà di circa 600mila unità

Questo servirà non solo a supportare la realizzazione del prossimo Galaxy Fold ma anche a rifornire tutte le altre aziende che vorranno buttarsi nel settore.