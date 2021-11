Samsung Galaxy S22 con Exynos 2200 e Snapdragon 898

Sì, sembra essere confermato, oramai; la line-up Samsung Galaxy S22 arriverà nelle versioni Exynos 2200 e Snapdragon 898 a seconda dei mercati di riferimento.

Samsung Galaxy S22: quale sarà il processore di bordo?

La serie Galaxy S22 è stata oggetto di numerose indiscrezioni e indiscrezioni nelle ultime 48 ore. In vista del prossimo Galaxy Unpacked Event di gennaio 2022, c'è stata una raffica di fughe di notizie e rendering relativi alla nuova gamma di flagship premium. L'ultima voce di corridoio suggerisce che i terminali saranno alimentati sia dal chipset Qualcomm che da quello Exynos.

In precedenza, era stato ipotizzato che solo i chip Snapdragon di Qualcomm sarebbero stati presenti nella serie S22. Questo è stato detto da un ex dipendente dell'azienda. Un altro tipster ha quindi suggerito che alcune regioni vedranno effettivamente l'Exynos 2200 nei loro modelli Galaxy S22; in poche parole, sembra che entrambi i leak abbiano svelato un aspetto della questione.

Una nuova fonte proveniente dalla Corea ha indicato che l'OEM sudcoreano utilizzerà sia il SoC Snapdragon 898 che l'Exynos 2200 nella nuova serie Galaxy S22. Ovviamente, in linea con la sua tradizione, Samsung offrirà modelli dotati di Snapdragon ai clienti negli Stati Uniti, mentre Europa, Corea del Sud e altre regioni riceveranno le iterazioni Exynos 2200 degli stessi modelli. La decisione dell'azienda di lanciare telefoni con processori diversi a livello globale ha sempre attirato molte critiche da più parti. Tuttavia, la compagnia ha superato la tempesta e ora ha una forte partnership con AMD volta a rafforzare i chip proprietari che adorneranno i suoi smartphone.

I numeri delle prestazioni di Geekbench per Snapdragon 898 e Exynos 2200 non dovrebbero essere significativamente diversi. Un'altra indiscrezione ha indicato, tuttavia, che i modelli S22 dotati di SoC proprietari potrebbero rimanere indietro rispetto ai modelli dotati di Snapdragon nel comparto grafico; vi invitiamo a prendere questo rumor con “un pizzico di sale”.