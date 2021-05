A quanto pare, il nuovo Mi MIX Fold di Xiaomi potrebbe essere dotato di un display con refresh rate fino 120Hz e di una fotocamera sotto lo schermo.

Mi MIX Fold 2: prime indiscrezioni

Dopo un lungo lavoro, Xiaomi finalmente ha lanciato il suo pieghevole Mi MIX Fold un paio di mesi fa. Tuttavia, ora la società sta già lavorando al suo successore e un nuovo rumor relativo allo smartphone, tramite il leaker Digital Chat Station, rivela che il colosso cinese ha già iniziato a testare il terminale, che porta il numero di modello J18s.

Inoltre, Digital Chat Station, aggiunge che sia il display interno che quello esterno del Mi MIX Fold 2 supporteranno un'elevata frequenza di aggiornamento, fino 90Hz o 120Hz.

Altri rumor indicano che il prossimo smartphone pieghevole dell'azienda verrà fornito di una fotocamera sotto il display e, per quanto riguarda la configurazione, si parla di un sensore primario da 108 megapixel accoppiata ad una lente Liquid 3X e ad un sensore ultra-ampio.

Dato che la data di lancio non è ancora stata confermata, è altamente improbabile che il dispositivo sarà disponibile per l'acquisto prima della fine di agosto; infatti, c'è la possibilità che il Mi MIX Fold 2 possa essere messo in vendita entro la fine di quest'anno.

Ricordiamo che, sebbene Xiaomi non sia pronta a lanciare il suo nuovo smartphone pieghevole, il gigante sudcoreano Samsung si sta preparando a presentare il suo foldable di prossima generazione Galaxy Z Fold 3 nelle prossime settimane.

