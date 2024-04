Samsung conferma: la serie Galaxy S25 sarà più "smart" grazie all'IA

In queste ore Samsung ha appena confermato un dettaglio importantissimo inerente la prossima line-up di punta in arrivo nel 2025; la serie Galaxy S25 infatti, sarà ancora più smart, ricca di funzionalità premium grazie all’intelligenza artificiale di Google.

Sappiamo che oramai l’AI è il futuro di tutti i brand; negli anni a venire i device diventeranno ancora più “smart”, trasformandosi di fatto, in terminali capaci di fare cose ad oggi impensabili e inimmaginabili. Stando a quanto si legge, la prossima serie di gadget di Samsung sarà sviluppata congiuntamente con Google e disporrà del nuovo algoritmo Gemini Nano 2.

Samsung Galaxy S25: ecco cosa sappiamo

Al momento la serie Galaxy S24 sfrutta la potenza di calcolo di Gemini Nano di prima generazione per far funzionare il tutto; secondo una nuova indiscrezione però, la serie Galaxy S25 potrebbe presentare una versione aggiornata ricca di funzionalità inedite. Lo riporta un nuovo rapporto del Daum Herald Economy, un sito web sudcoreano che cita le parole del direttore esecutivo della divisione System LSI di Samsung Electronics, Cho Cheol-min. In un forum, il dirigente pare che abbia parlato dei piani futuri per la prossima generazione di gadget intelligenti. In poche parole, il colosso sudcoreano intende collaborare ancora una volta con BigG per i nuovi flagship commerciali.

Ciò comporterebbe quindi l’utilizzo di Gemini Nano 2 volto a potenzialità le features AI presenti sui telefoni di nuova generazione. Attenzione però: al momento i dettagli sono ancora avvolti nel mistero; non sappiamo come potrebbero migliorare i terminali rispetto a quelli attuali. Possiamo solo immaginare che ci saranno upgrade sul fronte del riconoscimento vocale e sull’elaborazione delle immagini. Visto che mancano ancora diversi mesi al debutto della nuova serie e non è confermato ancora nulla, vi invitiamo a prendere tutto con “un pizzico di sale”. Restate connessi con noi per ulteriori sviluppi in merito.

