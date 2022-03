Samsung: ecco come funziona il throttling delle prestazioni

Samsung ha appena confermato il throttling delle prestazioni dello smartphone; secondo fonti vicine alla questione, sembra che una patch sia in lavorazione presso l'azienda.

Un paio di giorni fa, è stato scoperto che l'OEM sudcoreana limitava artificialmente le prestazioni di oltre 10.000 software tra cui app di sistema, applicazioni di Google e di terze parti mediante il servizio di ottimizzazione di gioco (GOS) che è spesso preinstallato sugli smartphone Galaxy.

In arrivo una soluzione da Samsung

Si dice che il GOS migliori le prestazioni nei giochi prevenendo problemi di surriscaldamento e limitazione, tuttavia, sembra essere più una soluzione mirata a prolungare la durata della batteria limitando le prestazioni delle singole app.

Nei test condotti da uno youtuber coreano, è stato rivelato che questo algoritmo riduce la potenza dei software di oltre il 56%. Non di meno, il ragazzo è stato in grado di ottenere questi risultati cambiando il nome del pacchetto della popolare app di benchmarking 3DMark (di cui GOS non limita le prestazioni) in Genshin Impact, che è menzionato nell'elenco delle app che subiscono un rallentamento delle prestazioni. Il risultato è a dir poco imbarazzante.

Ora, l'azienda ha rilasciato una dichiarazione per i suoi utenti coreani che hanno scoperto il problema della limitazione delle app. Il comunicato reca scritto:

Il GOS (Game Optimizing Service) della serie Samsung Galaxy S22 è preinstallato per ottimizzare le prestazioni di CPU e GPU ed evitare un riscaldamento eccessivo quando si gioca a lungo. Per soddisfare le attuali esigenze di diversi clienti, stiamo pianificando di aggiornare il Game Booster Lab il prima possibile per offrire un'opzione per dare priorità alle prestazioni.

Quindi sembra che la compagnia stia lavorando duramente per risolvere rapidamente questo problema e presto pubblicherà un update che ottimizzerà il GOS per concentrarsi maggiormente sulle prestazioni piuttosto che sul risparmio della batteria.

Non è ancora chiaro quanti dispositivi siano interessati da questo cosiddetto “GOS”, tuttavia, è certo che è stato preinstallato sui dispositivi della serie Samsung Galaxy S22 oltre che sui flagship del 2021, del 2020 e del 2019.