Samsung Galaxy S22 Ultra: un MOSTRO, ha resistito alle torture

Samsung Galaxy S22 Ultra sopravvive al test di durata di JerryRigEverything; di fatto, non pensavamo che potesse essere così resistente, eppure…

È emerso un video su YouTube che descrive in dettaglio come il Galaxy S22 Ultra sia riuscito a sopravvivere ad un rigoroso test di graffi e piegamenti. Il successo del terminale è ulteriormente accentuato dal fatto che non viene fornito con una protezione per lo schermo montata in fabbrica. Il test di JerryRigEverything prevede una lama di rasoio, punte di durezza e l'applicazione di calore tramite un accendino.

Samsung Galaxy S22 Ultra: resistente è dir poco!

Il video ha evidenziato che quando l'S22 Ultra è stato sottoposto allo scratch test, il suo vetro Gorilla Victus+ ha mostrato graffi dal livello di durezza Mohs 6 in poi. La struttura in metallo si è graffiata con una lama in acciaio inossidabile. Anche i pulsanti e l'estremità della S Pen sono soggetti a graffi tramite un rasoio. Tuttavia, la cover posteriore opaca Phantom Black non ha mostrato alcun segno di cedimento. Gli obiettivi della fotocamera e i loro anelli protettivi attorno alla camera invece, sono risultati più fragili.

Per quanto riguarda l'aspetto termico del test, dopo aver carbonizzato leggermente una parte dei pixel dello schermo con un accendino, il lettore di impronte è ancora in grado di funzionare e non risente del leggero calore e dei graffi avvenuti sull'area di rilevamento. Il Samsung Galaxy S22 Ultra ha anche mostrato una struttura robusta quando gli è stata applicata una pressione di flessione.

Non ha mostrato alcun segno di deformazione o flessione sotto forte pressione. Non tutti i telefoni sono stati in grado di sopravvivere a questo test di durata, quindi il successo del Galaxy S22 Ultra potrebbe essere dovuto al suo design robusto.

Inutile dirlo: questo flagship è un vero mostro, in tutto e per tutto.

