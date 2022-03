Samsung ci va giù pesante: 4 nuovi smartphone Galaxy UFFICIALI

Se il clamore generato attorno alla gamma Galaxy S22 non fosse sufficiente, ecco che Samsung si riprende il centro del palcoscenico mettendo in campo altri smartphone che, questa volta, occupano la fascia media del mercato.

Nello specifico, stiamo parlando di Samsung Galaxy A13 4G, Galaxy A23, Galaxy M23 e Galaxy M33, di cui ora approfondiremo meglio le caratteristiche tecniche.

Samsung presenta 4 nuovi smartphone di fascia media: conosciamoli

Lo smartphone Samsung Galaxy A13 4G vanta uno schermo TFT LCD da 6,6 pollici con 2408 x 1080 pixel. Il dispositivo ha una batteria da 5000 mAh ed una fotocamera principale da 50 megapixel (f/1.8) accompagnata da fotocamera ultra grandangolare da 5 MP (f/2.2), macro da 2 MP (f/2.4) e di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale da 8 MP (f/2.2) è alloggiata in una tacca a forma di V sullo schermo. Samsung Galaxy A13 funzionerà con il processore Exynos 850. Il dispositivo supporta la ricarica rapida con una capacità fino a 25 Watt ed un lettore di impronte digitali si trova nel pulsante di accensione/spegnimento. È disponibile un jack per cuffie da 3,5 mm.

A bordo del Samsung Galaxy A23 troviamo lo stesso schermo TFT dell'A13, ma il processore Snapdragon (probabilmente il 680) è molto più veloce. Presente una batteria da 5000 mAh che può essere caricata a 25 Watt. Come l'A13, anche il Galaxy A23 ottiene la One UI 4.1. Samsung Galaxy A23 ha un lettore di impronte nel pulsante di accensione/spegnimento, ingresso da 3,5 mm per le cuffie cablate e almeno 64 GB di memoria interna.

Passiamo ora a Samsung Galaxy M23 e Galaxy M33. A bordo del primo troviamo lo Snapdragon 750G di Qualcomm, il secondo invece è dotato del chip Exynos 1200 di Samsung. Entrambi gli smartphone hanno un display TFT da 6,6 pollici con 2408 x 1080 pixel. Il Galaxy M23 ha una batteria da 5000 mAh, mentre si sale a 6000 mAh nell'M33. Tutti e due i telefoni supportano la ricarica rapida da 25 Watt e dispongono di un jack per cuffie da 3,5 mm. Sia l'M23 che l'M33 hanno una fotocamera principale da 50 MP (f/1.8). Nel primo modello si aggiungono un grandangolo da 8 MP (f/2.8) ed un sensore di profondità da 2 MP. L'M33 completa il tutto con una fotocamera macro da 5 MP (f/2.2), 2 MP di profondità ed un altro sensore da 2 MP. Entrambi dispongono di una fotocamera selfie da 8 MP (f/2.2).

Continuate a seguirci per sapere quando alcuni o tutti questi smartphone Samsung raggiungeranno il mercato italiano, ognuno con le proprie configurazioni di colore.