Samsung Galaxy S24 riceve la quarta beta di One UI 7: sarà l'ultima?

Dopo mesi di attesa e qualche intoppo, lo sviluppo di One UI 7, prossima versione dell’interfaccia di Samsung, sembra aver compiuto un ulteriore passo in avanti.

Secondo le ultime indiscrezioni, la serie dei Samsung Galaxy S24 sarà la prima a ricevere l’aggiornamento stabile, mentre i Galaxy S25 sono già equipaggiati con il nuovo software.

Pare inoltre che Samsung intenda programmare il rollout OTA ad aprile. Nel frattempo, i Galaxy S24 stanno già ricevendo la quarta versione beta 4 di One UI 7, che introduce diverse correzioni e alcuni miglioramenti per la fotocamera.

Samsung One UI 7: le novità dell’ultima versione beta

Il percorso verso One UI 7 non è stato privo di ostacoli. Fonti attendibili riferiscono di come i ritardi si fossero accumulati sin dallo scorso anno, complicati anche da una sovrapposizione tra lo sviluppo della nuova interfaccia e il rilascio di One UI 6.1.1. Mentre altri grandi produttori hanno già distribuito Android 15 (da settimane, o addirittura mesi), e Android 16 ha finora ricevuto la sua seconda beta, Samsung resta parecchio indietro rispetto alla concorrenza.

La beta 4 di One UI 7 sta adesso raggiungendo i dispositivi della serie Samsung Galaxy S24 facenti parte del programma beta, partendo da India e Corea del Sud. Gli utenti in questi paesi stanno già testando la build S92xBXXU4ZYBA (per l’India) e S921NKSU5ZYBA (per la Corea del Sud). Questo update rappresenta un avvicinamento alla tanto attesa versione stabile, con una serie di correzioni per bug e problemi rilevati nelle versioni precedenti. Inoltre, ci sono alcuni miglioramenti in favore del comparto fotografico: è stato introdotto un nuovo filtro AI per la fotocamera ed i possessori di Samsung Galaxy S24 Ultra possono finalmente registrare video in formato log, una funzionalità purtroppo non disponibile per le varianti standard e Plus.

Il changelog completo, condiviso su X da Tarun Vats, conferma i numerosi interventi di Samsung, finalizzati a garantire prestazioni più fluide e un’esperienza complessivamente migliorata, nonostante i ritardi.