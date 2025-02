Anche il piccolo Samsung Galaxy A06 5G otterrà la Now Bar di One UI 7?

Samsung sta per portare una delle funzionalità più interessanti della One UI 7, la Now Bar, anche sui dispositivi di fascia economica, dopo averla inizialmente riservata ai modelli di punta.

Il widget a forma di pillola, che appare nella zona inferiore della schermata di blocco, si propone come una sorta di mini centro di controllo, fornendo informazioni rapide sulle attività in corso come riproduzione musicale, registrazioni vocali o timer, senza dover sbloccare lo smartphone Samsung o aprire le applicazioni in questione.

L’aspetto curioso è che questa comoda funzione non rimarrà un’esclusiva dei dispositivi di alta gamma ma dovrebbe presto arrivare anche su modelli più accessibili, come il Samsung Galaxy A06 5G, vale a dire una versione potenziata del Galaxy A06 lanciato lo scorso agosto.

Samsung Galaxy A06 5G costerà poco ma offrirà tanto

Secondo alcune indiscrezioni trapelate su X, Samsung Galaxy A06 5G non solo monterà un chip più veloce e un display con frequenza di aggiornamento più elevata ma potrebbe anche integrare la Now Bar: dettaglio tutt’altro che scontato nel caso dei dispositivi budget-friendly di Samsung. Anche i modelli di fascia media della serie Galaxy A, idonei per l’aggiornamento a One UI 7.0, potrebbero beneficiare di questa novità. Tuttavia, non ci si aspetta che le funzioni AI più avanzate vengano estese a questi dispositivi, richiedendo processori di fascia alta e una maggiore quantità di RAM per funzionare correttamente.

C’è però un aspetto meno positivo da considerare: Samsung non ha ancora rilasciato la versione stabile della One UI 7.0, un ritardo insolito rispetto ai tempi previsti. L’azienda ha definito questo aggiornamento come una vera e propria “svolta”, che richiede ulteriori perfezionamenti, ma non ha fornito una tempistica precisa per il lancio. Questo ritardo potrebbe essere dovuto alla complessità delle nuove funzioni ed alla necessità di garantire un’esperienza utente ottimale su una vasta gamma di smartphone. L’attesa, però, sta diventando insostenibile, anche nel caso della serie dei Samsung Galaxy S24, nonostante il costo elevato di questi modelli.