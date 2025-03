Samsung anticipa le novità di One UI 7 in questo video di due minuti

Samsung ha appena rilasciato un video teaser che anticipa l’arrivo della One UI 7, il prossimo aggiornamento del suo sistema operativo, presentato come la versione “più personalizzata, intuitiva e naturale” di sempre.

Il breve filmato, della durata di circa due minuti, punta i riflettori sul Samsung Galaxy S25 Ultra, suggerendo che il nuovo software troverà la sua massima espressione proprio a bordo dei top di gamma di ultima generazione.

Non è tutto: l’annuncio lascia intendere che presto anche gli utenti di Samsung Galaxy S24 ed i possessori di altri modelli più datati potranno testare con mano le potenzialità della versione stabile della One UI 7, dopo averla provata in anteprima tramite il programma beta riservato a poche regioni.

One UI 7 sta arrivando e Samsung fa il punto delle novità più attese

Prima di continuare, è d’obbligo mostrarvi il video che Samsung ha pubblicato nel suo canale ufficiale di Youtube:

Tra le novità mostrate, senza però entrare troppo nel dettaglio, spiccano le funzioni legate all’intelligenza artificiale, come Now Brief, Now Bar, l’integrazione di Google Gemini, Sketch to Image e un motore di ricerca potenziato. Il video, però, si limita a dare solo un assaggio di queste innovazioni, lasciando spazio alle speculazioni su cosa potrebbe effettivamente cambiare nell’esperienza d’uso quotidiana.

La tempistica del lancio rimane un po’ incerta. Dopo aver annunciato l’arrivo dell’aggiornamento per S24, Z Flip 6 e Z Fold 6 in alcune aree tra il 7 e il 14 aprile, Samsung ha fatto marcia indietro sulla data del 10 aprile per gli Stati Uniti, sollevando qualche dubbio sulla pianificazione.

D’altro canto, Samsung ha recentemente esteso la lista dei dispositivi ritenuti idonei per One UI 7, riguardo a cui abbiamo pubblicato un nuovo articolo con l’elenco aggiornato. Va poi sottolineato che nel caso dei modelli più datati, come Samsung Galaxy S23, l’aggiornamento risulterà sì disponibile ma privo di alcune specifiche funzionalità per via dell’equipaggiamento hardware, che non consentirebbe di eseguirle a dovere.