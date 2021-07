Samsung potrebbe lanciare, in futuro, un Galaxy Z Flip con una modulo fotografico rotante sulla cerniera. Sappiamo intanto che l'OEM sudcoreano dovrebbe lanciare il Galaxy Z Flip 3 e il Galaxy Z Fold 3 il mese prossimo. Non di meno, è appena emerso un nuovo brevetto che rivela il possibile design per un futuro telefono pieghevole del marchio.

Samsung Galaxy Z Flip : la funzione ereditata dall'A80

Secondo un rapporto pubblicato da LetsGoDigital, il colosso tecnologico sudcoreano aveva depositato un nuovo brevetto presso il WIPO (Ufficio mondiale della proprietà intellettuale) all'inizio di quest'anno, che è stato recentemente concesso. Il patent arriva con alcuni schizzi di design che raffigurano un telefono pieghevole a conchiglia che ospita una fotocamera rotante sulla parte alta della cerniera; questo significa che potrebbe essere un futuro modello facente parte della serie Z Flip.

In particolare, il documento si concentra sull'esclusivo modulo fotocamera dello smartphone. Il suddetto comparto fotografico è in grado di ruotare verso l'alto e all'indietro. Questo consentirebbe all'utente di acquisire immagini da diverse angolazioni.

Ciò significherebbe anche che il modulo della fotocamera sarebbe in grado di scattare entrambi i selfie e fungere anche da snapper posteriore principale. Il brevetto rivela anche che questo foldable (flip-phone, pardon!) potrebbe disporre anche di un pannello esterno più piccolo, che aiuterebbe anche a scattare selfie oltre a visualizzare semplici notifiche sul display e ad altri avvisi quando piegato.

Sebbene il design della fotocamera rotante a cerniera sia un'implementazione piuttosto interessante di un modulo, l'alloggiamento di un sensore sulla cerniera potrebbe causare vari problemi.

Il modulo della fotocamera sembra essere troppo grande e sporgente dalla cerniera. Quindi, il dispositivo potrebbe non essere in grado di appoggiarsi sulla back cover quando è aperto e potrebbe anche essere scomodo da tenere in mano.

Un altro inconveniente potrebbe essere rappresentato dal design stesso poiché Samsung mira a rendere la cerniera e la piegatura senza soluzione di continuità. Pertanto, l'aggiunta di un sistema di telecamere potrebbe funzionare andando però contro l'estetica del design bordless e senza pieghe a cui l'azienda ha tanto lavorato.

Ad ogni modo, questo è ancora solo un brevetto e non abbiamo modo di sapere se il marchio sta effettivamente lavorando su un prodotto del genere o se sta solo coprendo tutte le basi.

