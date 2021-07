Stando ad un'indiscrezione appena emersa, il duo futuri pieghevoli di casa Samsung, vale a dire i Galaxy Z Fold3 5G e Z Flip3 5G avranno la certificazione IPX8.

IPX8 per i foldable di Samsung

Ancora un altro rapporto indica che i foldable Galaxy Z Fold3 5G e Z Flip3 5G saranno resistenti all'acqua e con classificazione IPX8. Ciò significa, in buona sostanza, che a coppia sarà in grado di resistere a profondità di oltre 1 metro e per oltre 30 minuti.

Se il rumor fosse confermato ufficialmente, ma probabilmente lo sarà vero, i due dispositivi del colosso sudcoreano saranno i primi pieghevoli a tenuta stagna al mondo.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche, le ultime indiscrezioni riguardano il telefono a conchiglia Galaxy Z Flip3 che, pare verrà alimentato dal SoC Snapdragon 888, offrirà 8 GB di RAM e conterà sul sistema operativo Android 11. Inoltre, il device dovrebbe offrire un display S-AMOLED da 6,7 ​​pollici con rapporto di aspetto di 25:9 e un mini-pannello esterno da 1,9 pollici. I render trapelati hanno rivelato che lo Z Flip3 sfoggerà un bellissimo pannello bi-color e che potrebbe essere provvisto uno scanner per le impronte digitali posizionato sul laterale.

Per quanto riguarda l'ottima, il device dovrebbe essere dotato di una fotocamera selfie da 10 megapixel, mentre sul posteriore dovremmo avere un sensore principale da 12 megapixel e un obiettivo ultrawide da 12 megapixel. Il telefono, infine, dovrebbe contare su una batteria da 3.300 mAh che supporta la ricarica da 15 W e la ricarica wireless e di uno spazio di archiviazione di 256 GB.

