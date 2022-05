Samsung, quali sono i device aggiornati ad Android 12 con la One UI 4?

Samsung è senza ombra di dubbio uno tra i migliori OEM Android per quanto riguarda il supporto software, ne è una riprova l’arrivo delle patch di sicurezza di giugno per Samsung Galaxy Tab S7+ 5G, e in questi ultimi mesi il team di sviluppo della One UI è stato impegnato nello sviluppo e nel successivo rilascio dell’aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4 per un gran numero di device tra smartphone e tablet.

Considerando la grande mole di device che compongono il portfolio del colosso sudcoreano, potrebbe essere utile tenere conto di quanti e quali device sono stati effettivamente aggiornanti all’ultimo sistema operativo mobile disponibile.

La lista completa di tutti i device Samsung aggiornamenti ad Android 12 con la One UI 4

Attualmente sono poco meno di 40 i device che sono stati aggiornamenti ad Android 12 dallo scorso mese di dicembre in poi, e nel corso dei prossimi mesi la lista continuerà a crescere di numero a mano che il team di sviluppo completerà le fasi di test interno/beta test pubblico che precedono il rilascio della versione stabile.

Ecco la lista completa e aggiornata di tutti i device che hanno ricevuto l’aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4:

Samsung Galaxy S21 Series

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Fold2

Samsung Galaxy Note20 Series

Samsung Galaxy S10 Series

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy Z Flip/Flip 5G

Samsung Galaxy Tab S7/S7+

Samsung Galaxy Note 10/Note 10+

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A52s

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy Tab S6/Tab S6 Lite

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy F62

Samsung Galaxy M62

Samsung Galaxy A Quantum

Samsung Galaxy Tab Active 3

Samsung Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M51

Samsung Galaxy M22

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A22

