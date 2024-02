Salvavita Beghelli Pocket: solo su Amazon ad un prezzo WOW

Volete sentirvi al sicuro o volete assicuravi che lo siano i vostri cari? Allora approfittate di questa ottima offerta Amazon e acquistate il Salvavita prodotto da Beghelli al prezzo davvero conveniente di 97,99 euro, scontato addirittura del 27%.

Salvavita Beghelli: la sicurezza in formato pocket

È un prodotto ideale per sportivi e per persone anziane che vogliono condurre la propria quotidianità in totale serenità. Il salvavita Beghelli è un dispositivo di telesoccorso dotato di un sistema di emergenza facile da utilizzare.

È sufficiente accendere il suo GPS per inviare la propria posizione in tempo reale in caso di pericolo, garantendovi un intervento immediato di soccorso. Grazie al suo sensore di cadute, il Salvavita pocket ad ogni caduta rilevata chiama automaticamente i numeri di emergenza registrati. La comunicazione è agevolata dal vivavoce. Il formato è pocket, quindi facile da riporre in tasca e da tenere con voi in ogni momento della giornata. Inoltre, la carica ha un’autonomia fino a 5 giorni grazie alle sue batterie al litio ricaricabili.

Trascorrete le vostre giornate in totale tranquillità con il Salvavita Pocket di Beghelli acquistandolo su Amazon, che pagherete solo 97,99 euro e non 134,90 euro grazie allo sconto del 27%. Le consegne sono rapide e gratuite con Amazon Prime in tutta Italia.