Saldi invernali 2025: quando iniziano? Il calendario ufficiale regione per regione

A Milano la data “X” sarà il 5 gennaio, a Roma un giorno prima – il 4 gennaio. Parliamo dei saldi invernali 2025, uno tra i momenti più attesi dell’anno per rifarsi il guardaroba, acquistare accessori e prodotti tecnologici risparmiando grazie alle promozioni a cui aderiscono sia negozi fisici che online. La data ufficiale di inizio è il 4 gennaio 2025, ma – come sempre – può variare leggermente di regione in regione, con la Provincia di Bolzano che sarà l’ultima a salire sul carro degli sconti.

II calendario dei saldi invernali 2025

Come anticipato, i saldi invernali 2025 inizieranno ufficialmente il 4 gennaio 2025 e per la maggior parte d’Italia sarà così, ma non ovunque. Ogni regione ha la propria data di inizio e fine saldi, stabilita sulla base della Riforma del Commercio. Qualche eccezione c’è: Milano, una tra le capitali dello shopping, aprirà ai saldi a partire dal 5 gennaio (termineranno il 5 marzo). A Roma avvio regolare il 4 gennaio. Nella Provincia di Bolzano, si parte l’8 gennaio.

Ecco quindi il calendario ufficiale, regione per regione, dei saldi invernali 2025:

Abruzzo : dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025 Basilicata : dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025 Calabria : dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025 Campania : dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025 Emilia-Romagna : dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025 Friuli Venezia Giulia : dal 4 gennaio al 15 marzo 2025

: dal 4 gennaio al 15 marzo 2025 Lazio : dal 4 gennaio al 15 febbraio 2025

: dal 4 gennaio al 15 febbraio 2025 Liguria : dal 4 gennaio al 17 febbraio 2025

: dal 4 gennaio al 17 febbraio 2025 Lombardia : dal 4 gennaio al 15 marzo 2025

: dal 4 gennaio al 15 marzo 2025 Marche : dal 4 gennaio al 1° marzo 2025

: dal 4 gennaio al 1° marzo 2025 Molise : dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025 Piemonte : dal 4 gennaio al 1° marzo 2025

: dal 4 gennaio al 1° marzo 2025 Puglia : dal 4 gennaio al 28 febbraio 2025

: dal 4 gennaio al 28 febbraio 2025 Sardegna : dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025 Sicilia : dal 4 gennaio al 15 marzo 2025

: dal 4 gennaio al 15 marzo 2025 Toscana : dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025 Umbria : dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025 Valle d’Aosta : dal 4 gennaio al 31 marzo 2025

: dal 4 gennaio al 31 marzo 2025 Veneto : dal 4 gennaio al 28 febbraio 2025

: dal 4 gennaio al 28 febbraio 2025 Provincia di Bolzano : dall’8 gennaio al 5 febbraio 2025

: dall’8 gennaio al 5 febbraio 2025 Provincia di Trento: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Consigli per l’acquisto e per evitare le truffe

Come ogni anno, Confcommercio ha condiviso una serie di consigli utili per evitare le truffe in tempo di saldi. Ma anche per regolarsi sugli acquisti, lasciando perdere quelli inutili: per questo motivo, il primo consiglio è di stilare una lista di oggetti davvero necessari e di limitarsi a seguirla, cercando le migliori occasioni.

Il secondo consiglio è quello di tenere gli occhi aperti sulla trasparenza: i commercianti, infatti, sono tenuti a esporre sia il prezzo iniziale di un articolo che la percentuale di sconto. Evitare prodotti che non mostrano chiaramente né l’uno né l’altro. Ricordarsi, infine, di conservare lo scontrino per resi e cambi, obbligatori in periodo di saldi.