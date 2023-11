Rowenta X-PERT SPAZZA via il Black Friday: 45 minuti di autonomia

Se vuoi un aspirapolvere senza fili che in casa possa dare un aiuto sostanziale e che soprattutto non ti deluda sul più bello, Rowenta X-Pert 6.60 è proprio quello che fa al caso tuo. Non te la perdere ora che su Amazon è in offerta visto che la porti a casa con un piccolo sconto.

Accessori inclusi e tanto da dire sul tuo conto, prima di svelarti tutti i dettagli ecco l’affare. Apri la pagina, aggiungila al carrello e acquistala a soli 124,99€, non te ne pentirai.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Rowenta X-PERT, l’aspirapolvere senza fili che ti soddisfa

Bella, leggerissima e soprattutto con questo design verticale poco ingombrante. Non solo è favolosa quando si usa ma anche la devi mettere da parte visto che con le sue dimensioni puoi infilarla e nasconderla ovunque… persino dietro la porta!

Con tanta potenza al suo interno, questo prodotto ti soddisfa in tutto e per tutto. Non ha bisogno di sacchetti visto il comodo contenitore che ti viene messo a disposizione. Non ha bisogno di fili dal momento che è ricaricabile e non deve essere preceduta o seguita da niente: con gli accessori in dotazione pulisci la qualunque.

Il motore è un vero e proprio gioiellino ma anche l’autonomia non scherza. Sappi che ti mette a portata di mano 45 minuti di utilizzo, i quali non sono affatto pochi se consulti la media del mercato. In questo modo pulisci tutta casa con calma e senza fare le corse.

Allora, non ne approfitti? Collegati al volo su Amazon dove con 124,99€ approfitti dello sconto Black Friday e acquisti il tuo aspirapolvere Rowenta X-PERT subito.

