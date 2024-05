iRobot Roomba J7 in super offerta: il re dei robot aspirapolveri

L’iRobot Roomba J7 continua ad essere uno dei migliori robot aspirapolvere sul mercato. Oggi è in offerta su Amazon a 449,90€, con uno sconto del 18%. Se stai cercando un robot aspirapolvere premium potente ed estremamente affidabile, personalmente ti suggerisco di puntare proprio su questo modello.

Ti segnaliamo che è in offerta anche il modello J7+, che si differenzia perché viene venduto assieme ad una stazione per l’auto svuotamento della polvere, che consente di limitare al minimo le operazioni di manutenzione. Lo trovi qui.

Tre i punti di forza che lo distinguono dai competitor delle aziende cinesi: 1) quella che è universalmente riconosciuta come una delle migliori tecnologie di navigazione per riconoscere gli ostacoli; 2) il design moderno ma elegante, che lo rende un oggetto gradevole in grado di sposarsi perfettamente con il tuo arredo; 3) la facilità di reperire pezzi di ricambio per pressoché qualsiasi componente del robot, garantendogli una longevità che altri brand non possono o non vogliono offrire.

A tutto ciò si aggiungono, ovviamente, le funzionalità avanzate per la pulizia della casa che ci si aspetta in un prodotto che appartiene a questo segmento del mercato.

Il robot ha un potente sistema di pulizia in tre fasi. E’ equipaggiato anche con una spazzola laterale che aspira lungo le pareti, oltre che 2 estrattori in gomma multisuperficie adatti ad ogni pavimento. Segnaliamo anche la presenza della funzione Dirt Detect che, come suggerisce il nome, è in grado di riconoscere le stanze con più polvere e sporco, dando loro maggiore priorità. Anche questa è una feature che non è presente in molti altri robot concorrenti.

Per tutti questi motivi, ti consiglio di non perdere altro tempo e acquistarlo subito. Rimane ancora pochissimo tempo per approfittare di questa offerta!