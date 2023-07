Rovina gli altri con l'offerta più spudorata: Tablet GENIALE su Amazon

Se vuoi un tablet con cui fare di tutto e di più senza più dover strizzarre gli occhi davanti allo smartphone ho trovato un modello eccezionale e con tanto di tastiera che colleghi per trasformarlo in un PC. Guarda, te lo dico francamente: se lo acquisti oggi lo paghi pochissimo e non rimani deluso.

Grazie non a uno ma a bensì due sconti hai il tuo goiellino personale a pochissimo. Non perdere tempo e collegati su Amazon dove non solo spunti il coupon del 45% ma aggiungi anche il codice “WHWV78QK” per ottenere un extra 15%. Prezzo finale di 93€ invece di 199€ .

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Tablet 10 pollici Android: come rinunciare a tanta comodità

Questo tablet 10 pollici non ha dietro un marchio che vedi in televisione ma lasciati dire che per un utilizzo quotidiano è più che ottimo. Con tutto quello di cui ha bisogno in dispositivo per garantirti un utilizzo completo e senza compromessi, fai l’affare.

Display ampio da 10 pollici in super risoluzione Full HD per gustarti applicazioni, video e tanto altro ancora. Come sistema operativo monta Android 11 e i servizi Google sono presenti quindi puoi scaricare tutte le app che desideri senza problemi.

Doppia fotocamera per non privarti di niente e super batteria che se esci, non devi portare dietro neanche il caricatore perché regge una fantasia.

Pensa che non mancano neanche il Bluetooth e una bella memoria da 64GB che se vuoi, puoi espandere con una scheda SD ed il gioco è fatto.

Semplicissimo quanto completo di tutto. Che fai, per meno di 100€ te ne privi? Collegati immediatamente su Amazon dove acquisti il tuo Tablet 10 pollici Android a soli 93€ con ben due sconti. Ricordati di spuntare il coupon e utilizzare il codice “WHWV78QK” in fase di pagamento.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.