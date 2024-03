Router TP-Link Archer AX18: tuo a 39,99€, connessione potente in tutta la casa

Il TP-Link Archer AX18 è un avanzato router di ultima generazione che ti aiuterà a portare una connessione potente e stabile in tutta la tua casa. Oggi è in offerta su Amazon a soli 39,99€!

Questo router si avvale della tecnologia Wi-Fi 6, che promette di rivoluzionare l’esperienza di navigazione grazie a velocità superiori, capacità maggiorata e una gestione della rete ottimizzata per ridurre la congestione.

Il cuore pulsante dell’Archer AX18 è la sua capacità di raggiungere velocità di nuova generazione fino a 1,5 Gbps, suddivise tra 1201 Mbps sulla banda da 5 GHz e 300 Mbps su quella da 2,4 GHz. Questo permette di navigare, giocare online, guardare streaming video in 4K e lavorare da remoto con una fluidità e una velocità senza precedenti. Grazie alla combinazione delle tecnologie OFDMA e MU-MIMO, il router è in grado di comunicare più dati a più dispositivi simultaneamente, migliorando sensibilmente l’efficienza della rete e riducendo il ritardo, rendendolo ideale per una casa piena di dispositivi connessi.

L’Archer AX18 non solo assicura una copertura Wi-Fi potente e affidabile attraverso l’uso del beamforming e le sue quattro antenne ad alto guadagno, ma promuove anche una maggiore durata della batteria dei dispositivi connessi grazie alla tecnologia Target Wake Time. Questa funzionalità è progettata per ridurre il consumo energetico, prolungando così la durata della batteria degli smartphone, tablet e altri dispositivi wireless.

La facilità di configurazione è un altro punto di forza, consentendo agli utenti di mettere in funzione il loro router in pochi minuti tramite l’app TP-Link Tether, intuitiva e ricca di funzionalità. E con il supporto della tecnologia OneMesh di TP-Link, è possibile creare una rete unificata senza interruzioni di segnale, espandendo la copertura Wi-Fi di casa semplicemente aggiungendo un range extender compatibile, garantendo così una connessione stabile in ogni angolo della propria abitazione.

Insomma, come avrai ormai capito, si tratta di una scelta intelligente per chi cerca un upgrade significativo della propria rete domestica. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a solamente 39,99€!