Router Amazon Eero Pro 6E in offerta: internet fino a 2,3 Gbps

L’Amazon eero Pro 6E introduce una rivoluzione nel mondo dei router Wi-Fi. Con un’offerta speciale che lo vede scontato del 29%, a solamente 204,99€ anziché 289,99€, rappresenta un investimento intelligente per chi desidera sperimentare una connessione senza precedenti, ideale per streaming in alta definizione, lavoro da remoto e sessioni di gaming senza interruzioni.

Il primo tra i dispositivi eero a supportare la nuova banda Wi-Fi 6E, questo router offre un’esperienza di connettività migliorata, garantendo accesso diretto alla banda 6 GHz. Questa innovazione traduce in una riduzione significativa della latenza di rete, rendendo ogni attività online più reattiva e piacevole.

Con una larghezza di banda e velocità che superano il gigabit, l’eero Pro 6E si dimostra all’altezza delle aspettative anche degli utenti più esigenti. Supportando velocità di rete fino a 2,3 Gbps tra dispositivi cablati e wireless, questo router è in grado di gestire senza problemi lo streaming di contenuti 4K/8K, il download di file di grandi dimensioni e l’esperienza di gioco online più intensa.

La capacità di supportare oltre 200 dispositivi connessi simultaneamente e una copertura di rete che raggiunge i 190 m² lo rendono la soluzione perfetta per le case moderne, piene di dispositivi smart, console di gioco, computer e tablet. Grazie alla tecnologia eero TrueMesh, il traffico viene instradato in modo intelligente, minimizzando interruzioni e zone senza copertura, e garantendo una connessione stabile e affidabile in ogni angolo della casa.

L’app eero, disponibile per la configurazione e la gestione della tua rete, rende l’esperienza ancora più user-friendly. Con pochi semplici passaggi, potrai avere la tua rete Wi-Fi ottimizzata e pronta all’uso, con la possibilità di gestirla comodamente da qualsiasi luogo, assicurando che la tua connessione sia sempre sicura e performante.

Il router Amazon eero Pro 6E non è solo un dispositivo, ma un vero e proprio upgrade per la tua casa, che ti permette di sfruttare al massimo le potenzialità della tua connessione internet. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!