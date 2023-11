Robot da cucina Moulinex in super offerta a 425€ da Unieuro

Il robot da cucina Moulinex Companion XL è protagonista di una delle offerte più interessanti della promo Extra Sconto 24% lanciata da Unieuro per il 23 e 24 novembre. L’articolo è in offerta a 425€ invece di 559,90€, con la possibilità di pagarlo in tre rate a interessi zero da 161€ al mese con Klarna e PayPal. La promozione è disponibile su questa pagina.

L’ottimo robot da cucina Moulinex Companion XL offre la migliore esperienza in cucina possibile, essendo in grado in pochi clic di preparare una gamma illimitata di ricette per tutti i componenti della famiglia.

Companion XL è il robot da cucina multifunzione del marchio Moulinex. Si distingue per la sua facilità d’uso e per essere estremamente versatile, tanto che lo possono usare tutti quanti, anche le persone che non hanno un grande feeling con la cucina.

Oltre a cucinare, questo robot da cucina riesce a preparare a fuoco lento, mescolare, saltare in padella, rosolare, impastare e montare. Tutto questo in pochi clic, grazie ai 12 programmi automatici disponibili. Presente anche una modalità manuale, che consente alle persone più creative di dare libero sfogo al proprio estro.

Dentro la confezione di vendita sono presenti 5 accessori, insieme al generoso recipiente da 4,5 litri. Infine, c’è anche un libro di 300 ricette, così da non restare mai a corto di idee.

Puoi acquistare il robot da cucina Moulinex Companion XL in offerta a 425€ su questa pagina: l’extra sconto del 24% è disponibile in automatico una volta aggiunto il prodotto al carrello.

