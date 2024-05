Promo Spazzolino Elettrico Xiaomi: denti sempre perfetti a soli 49€

Lo Spazzolino Elettrico Xiaomi è tra i più consigliati nel settore dentale per le sue prestazioni e per la sua efficacia. Oggi è in offerta speciale a soli 49,99€, invece di 129,99€. Una promozione da urlo che trovi solo sul Mi Store e che durerà ancora per pochissime ore. Quindi ti consigliamo di essere rapido.

La sua tecnologia permette di regolare la potenza a più livelli con vibrazione ad alta frequenza per ottenere un sorriso perfetto fin dal primo utilizzo. Nonostante la sua potenza ed efficienza, questo spazzolino elettrico è comunque delicato sui denti, evitando così di rovinare lo smalto e di irritare le gengive.

Spazzolino Elettrico Xiaomi: uno strumento professionale

Lo Spazzolino Elettrico Xiaomi è uno strumento professionale che tutti dovrebbero avere a casa. Il più professionale in assoluto, è dotato di setole morbide ad alta densità che non aggrediscono lo smalto, ma puliscono denti e gengive in profondità e in modo più accurato.

La testina ultrasottile da soli 4 mm garantisce dimensioni comode anche a chi non ama corpi estranei in bocca avendo spesso problemi di nausea durante l’utilizzo di altri spazzolini. Inoltre, grazie alle dimensioni ridotte garantisce una pulizia più flessibile in grado di raggiungere i punti più nascosti.

Il display intelligente a LED trasmette informazioni su modalità di utilizzo e alimentazione oltre a essere completamente personalizzabile. La regolazione continua della potenza offre un controllo preciso della velocità di pulizia in base alle applicazioni e alla sensibilità. La ricarica wireless a 360 gradi garantisce ampia autonomia. Acquistalo subito a soli 49,99€, invece di 129,99€.