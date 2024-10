Robot aspirapolvere NARWAL in promo alla Festa delle Offerte Prime 2024

Se hai deciso di acquistare un Robot aspirapolvere NARWAL è perché vuoi il meglio del meglio e in questi due giorni di Festa delle Offerte Prime 2024 puoi averli a prezzi convenienti. Dunque approfittane anche tu e tieni pavimenti puliti senza alzare un dito. Se non sei ancora iscritta ai servizi Prime fallo subito cliccando qui e goditi tantissimi vantaggi.

Robot aspirapolvere NARWAL: 3 modelli super

NARWAL Freo X Plus è il più economico della serie. Aspira e lava in una passata con un’aspirazione potentissima da 7.800 Pa in grado di raccogliere di tutto senza sforzi. Ha laser precisi che evitano gli ostacoli mentre si muove per casa e una visione a 360° data dal sistema LiDAR con algoritmo SLAM 4.0 per girare per le stanze in autonomia. Oggi è tuo a soli 249 euro, con lo sconto del 38%.

Narwal Freo è un robot aspirapolvere in grado di lavare anche i pavimenti in una sola passata con lavaggio intelligente. Possiede due moci rotanti con oscillazione e riesce a raggiungere anche gli angoli più difficili. È in grado di adattare la’aspirazione in base al pavimento e con la base di svuotamento automatica che possiede 3 modalità di asciugatura e lavaggio rimane sempre tutto pulito e profumato. Lo puoi acquistare a soli 459 euro.

NARWAL Freo X Ultra rappresenta il meglio del meglio in quanto a tecnologia e affidabilità. Un robot spettacolare in grado di aspirare e lavare il pavimento per una pulizia profonda. È dotato di un’aspirazione da 8.200 Pa in grado di raccogliere anche i detriti senza problemi e la spazzola è antigroviglio. Anche in questo caso è inclusa la stazione di svuotamento automatico che ti permette di stare tranquilla fino a un mese e mezzo. Oggi lo puoi mettere nel tuo carrello a soli 699 euro, invece che 949 euro.

Questi sono 3 robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma e rappresentano sicuramente la scelta migliore che puoi fare. Grazie alla Festa delle Offerte Prime 2024 li puoi avere a un prezzo speciale. Quindi non aspettare che sia tardi. E ricorda che se non sei iscritta ai servizi Prime puoi farlo subito cliccando qui per avvalerti di questi e tantissimi altri sconti.