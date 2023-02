Robot aspirapolvere lavapavimenti Neabot N2 Lite a quasi METÀ PREZZO su Amazon (199€)

Il robot Neabot N2 Lite spazza, lava e aspira tutti gli angoli della casa in modo curato e intelligente, grazie all’integrazione della tecnologia LiDAR 8.0. Inoltre è compatibile con Google Assistant e Alexa, così puoi anche dirgli cosa fare e dove andare semplicemente con i comandi vocali. Anche se il modello in questione del marchio Neabot è di suo molto autonomo.

Perché te ne parliamo oggi? Semplice, in queste ore si trova a quasi metà prezzo su Amazon, dove lo puoi acquistare al prezzo di 199,99 euro, per effetto dello sconto pari al 42% rispetto al prezzo consigliato. L’articolo gode anche della spedizione Amazon, così se hai l’abbonamento a Prime non soltanto non paghi le spese di spedizione ma beneficerai anche della consegna ultra-rapida entro la giornata di venerdì di questa settimana.

Sconto del 42% sul robot aspirapolvere lavapavimenti Neabot N2 Lite

Il robot aspirapolvere lavapavimenti Neabot N2 Lite è dotato sia di un contenitore per la polvere sia di un serbatoio d’acqua: il primo ha una capacità di 300 ml, il secondo di 250 ml. Grazie all’intensità di aspirazione fino a 2.700 Pa e ai 3 livelli di aspirazione, il robot del marchio Neabot è in grado di raccogliere facilmente peli di animali, sporco e micro polvere dai tappeti, per una casa sempre ordinata e pulita.

Ma il vero fiore all’occhiello è lui, il LiDAR LDS 8.0, il sistema di rilevamento più avanzato presente oggi sul mercato, grazie al quale il robot guadagna un’efficienza di pulizia e una pianificazione migliore del percorso durante l’aspirazione e il lavaggio del pavimento. E in più lo puoi controllare anche via smartphone grazie alla nuova app Neabot Smart, con cui puoi programmare la pulizia, scegliere il livello di aspirazione, vietare l’accesso ad alcune aree della casa e gestire le mappe.

Approfitta dell’ultima offerta di Amazon sul robot aspirapolvere lavapavimenti Neabot N2 Lite per risparmiare il 42% sul prezzo di listino. La promo potrebbe terminare tra poco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.