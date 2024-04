Robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Vacuum S12 in super offerta a 179,99€ sul Mi Store

Tra le offerte più interessanti del giorno in casa Xiaomi segnaliamo quella che ha per protagonista il robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Vacuum S12, in vendita a soli 179,99 euro sul Mi Store (lo stesso modello su Amazon costa 199,99 euro). La promozione, valida fino alla mezzanotte di oggi, prevede inoltre un coupon omaggio grazie al quale è possibile ricevere un extra sconto a carrello del 10%.

Il coupon è disponibile per gli ordini di importo pari o superiore a 69 euro. A tutto questo poi si aggiunge la possibilità di pagare l’articolo in 12 o 24 rate mensili a tasso zero e la spedizione gratuita.

Xiaomi Vacuum S12 in offerta a 179,99€ sul Mi Store

La navigazione laser LDS, per una mappatura della casa rapida e precisa, è uno dei principali punti di forza del Vacuum S12, a cui si aggiunge una potente ventola di aspirazione da 4.000 Pa per garantire la massima aspirazione di ogni tipo di sporco. Sul fronte sempre dell’efficienza di pulizia, si annoverano i notevoli miglioramenti relativi ai percorsi di pulizia a Y e a zig-zag.

Da segnalare poi il collegamento all’app Xiaomi Home, grazie alla quale è possibile personalizzare la modalità di pulizia a proprio piacimento, e il serbatoio dell’acqua intelligente, che offre una protezione avanzata dei pavimenti dagli eventuali danni provocati dall’uso dell’acqua.

Un ulteriore elemento distintivo del robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi è la batteria ad elevata capacità da 3.200 mAh, che assicura fino a 130 minuti di autonomia impiegando la modalità standard.

Il robot Xiaomi Vacuum S12 è in offerta a soli 179,99 euro sullo store ufficiale di Xiaomi. A questo poi si deve sommare un extra sconto del 10% a carrello grazie al coupon omaggio della nota casa asiatica.