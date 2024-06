Robot 2-in-1 Lubluelu L20 in offerta a soli 154€: pavimenti splendenti senza sforzo

Il Lubluelu L20 è un robot aspirapolvere avanzato che combina potenti funzionalità di pulizia con un design intelligente e user-friendly. Il suo punto di forza? Un prezzo sfacciatamente aggressivo, che lo rende perfetto per chi cerca una soluzione completa senza per questo dover svenare il portafogli. Oggi è in offerta su Amazon 154,99€, grazie ad un ottimo sconto del 33%.

Dotato di una potente aspirazione da 5500Pa, il Lubluelu L20 è in grado di rimuovere efficacemente polvere, peli di animali domestici e altri detriti da diverse superfici, inclusi tappeti, pavimenti in legno e piastrelle. Oltre all’aspirazione, il L20 offre anche una funzione di mop grazie a una pompa d’acqua microcontrollata che permette di regolare il flusso d’acqua su tre livelli, garantendo una pulizia accurata e personalizzabile secondo le tue personali esigenze.

Il robot utilizza una tecnologia di mappatura avanzata LiDAR e un sistema di navigazione SLAM per creare mappe precise della casa, migliorando l’efficienza della pulizia. Questa capacità di mappatura consente al Lubluelu L20 di memorizzare fino a cinque mappe diverse.

Nel complesso, si tratta di un robot 2-in-1 fenomenale, con tutto ciò di cui hai bisogno per prenderti cura della tua casa con il minimo sforzo. Farà tutto lui. Non perdere questa offerta e acquistalo subito ad un prezzo imbattibile!