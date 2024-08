Robot 2-in-1 Lefant N3, offerta lampo: il prezzo crolla del 54%, ma devi correre

Il Lefant N3 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti avanzato, progettato per offrire una pulizia efficace e personalizzata della tua casa. Oggi può essere tuo ad appena 229,99€, grazie allo sconto del 54% su Amazon rispetto al prezzo originale di 499,99€.

Questo ottimo robot di fascia media è dotato di un sensore laser d-ToF che permette una mappatura precisa dell’ambiente, garantendo che il robot copra ogni area della casa in modo efficiente e sistematico. Questo sensore consente anche la creazione di barriere virtuali e la possibilità di selezionare aree specifiche per la pulizia, ottimizzando il tempo e le risorse impiegate durante le operazioni di pulizia.

Con una potenza di aspirazione di 6000 Pa, il LEFANT N3 è in grado di gestire facilmente polvere, sporco e detriti su una varietà di superfici, dai pavimenti duri ai tappeti. La sua batteria di lunga durata consente fino a 200 minuti di funzionamento continuo, sufficiente per pulire case di medie e grandi dimensioni con una sola carica.

Il robot è compatibile con Alexa e può essere controllato tramite l’app dedicata, che permette di gestire le sessioni di pulizia, programmare orari, monitorare il progresso in tempo reale e molto altro.

Non farti scappare questa occasione: solo 229,99€ per avere un dispositivo con numerose funzioni avanzate, forte potenza di aspirazione e lunga autonomia. L’offerta è a tempo limitato: da un momento all’altro il Lefant N3 tornerà a prezzo pieno. Acquistalo subito per averlo a meno di metà prezzo.