Robot 2-in-1 Lefant M1, oggi lo paghi la metà: potente e super affidabile

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M1 è attualmente disponibile a metà prezzo su Amazon, offerto a 199,50€ rispetto al prezzo originale di 399€, grazie a un coupon sconto del 50%. Questo dispositivo combina aspirazione potente e lavaggio dei pavimenti in un unico strumento: è un alleato versatile per le pulizie domestiche. Per riscattare l’offerta non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

Il Lefant M1 utilizza la tecnologia di navigazione LDS (Light Detection and Ranging) e l’algoritmo SLAM per mappare accuratamente l’ambiente circostante. Questo gli permette di pianificare in modo efficiente il percorso di pulizia, evitando ostacoli e garantendo una copertura completa delle superfici. La mappatura dettagliata è visibile tramite l’app dedicata Lefant, che consente anche di impostare zone vietate e programmare le sessioni di pulizia.

Il motore da 4000 Pa di potenza di aspirazione è in grado di rimuovere efficacemente polvere, detriti e peli di animali domestici da diversi tipi di superfici, inclusi tappeti e pavimenti duri. Le spazzole laterali lunghe aiutano a catturare lo sporco anche negli angoli più difficili da raggiungere.

Per quanto riguarda la funzione di lavaggio, il Lefant M1 è dotato di un serbatoio d’acqua da 160 ml che permette di lavare circa 95 mq di superficie. Il sistema di lavaggio prevede l’uso di un panno umido, ideale per una pulizia superficiale e una buona lucidatura dei pavimenti, anche se non è sufficientemente potente per rimuovere macchie ostinate.

La batteria da 4000 mAh garantisce un’autonomia di circa 150 minuti, sufficiente per pulire ampie superfici senza necessità di ricariche frequenti. Quando la batteria si scarica, il robot torna automaticamente alla base per ricaricarsi e riprende la pulizia da dove si era interrotto. Non perdere questa occasione: acquistalo subito a metà prezzo!