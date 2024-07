Roborock S8, doppia offerta clamorosa: 6000Pa e lavaggio a prova di sporco ostinato

Il Roborock S8 è attualmente in offerta a 450€, con un doppio sconto clamoroso rispetto al prezzo originale di 599€: non solo uno sconto del 20%, ma c’è anche un ulteriore codice sconto aggiuntivo del 6%. E’ uno dei migliori robot aspirapolvere in commercio, quantomeno in questa fascia di prezzo: Roborock è una garanzia assoluta.

Il Roborock S8 è equipaggiato con un potente motore di aspirazione da 6000 Pa e un sistema a doppia spazzola, che migliorano significativamente la capacità di raccolta dei detriti su diverse superfici, inclusi i tappeti. Inoltre, il dispositivo è dotato di un sistema di mappatura 3D e sensori avanzati per l’evitamento degli ostacoli, che garantiscono una navigazione precisa e l’evitamento di oggetti sparsi per casa.

Un’altra caratteristica distintiva del Roborock S8 è il suo sistema di pulizia ibrida, che combina l’aspirazione e la funzione di lavaggio dei pavimenti. Il mopping system del Roborock S8 è particolarmente efficace nel rimuovere macchie persistenti grazie alla sua capacità di vibrazione ad alta velocità.

La durata della batteria del Roborock S8 è eccellente, con una capacità di 5200 mAh che consente fino a 180 minuti di utilizzo continuo. Insomma, pulisce senza problemi anche le case più grandi senza doversi mai fermare. Non farti scappare questa doppia offerta clamorosa: acquistalo subito a soli 450€. Non dimenticarti di riscattare il codice sconto “MBR3VSJA” per averlo al miglior prezzo possibile.