Roborock Qrevo S in offerta: con il coupon da 150€ diventa un best buy

Amazon propone un’offerta eccezionale per il Roborock Qrevo S, un robot aspirapolvere di alta gamma, disponibile a soli 649€ grazie a un coupon di sconto da 150 €. Per riscattarlo non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

Il Roborock Qrevo S è un robot aspirapolvere all’avanguardia, progettato per garantire una pulizia efficiente e senza sforzo delle superfici domestiche. Questo dispositivo combina potenti capacità di aspirazione con funzioni di lavaggio, offrendo una soluzione completa per mantenere la casa pulita e ordinata.

Dotato di un sistema di navigazione LiDAR avanzato, il Roborock Qrevo S mappa l’ambiente in modo preciso e pianifica percorsi di pulizia ottimizzati. Questa tecnologia permette al robot di muoversi agilmente attraverso le stanze, evitando ostacoli e garantendo una copertura completa delle superfici. Il robot è in grado di riconoscere e memorizzare fino a quattro mappe diverse, rendendolo ideale per case su più livelli.

La potenza di aspirazione del Roborock Qrevo S è notevole, con un motore che offre una forza di aspirazione fino a 4200 Pa. Questo consente di rimuovere efficacemente polvere, sporco, peli di animali e detriti da pavimenti duri e tappeti. Inoltre, il robot è dotato di un sistema di spazzole avanzato che migliora ulteriormente la capacità di pulizia, raggiungendo anche gli angoli e i bordi delle stanze.

Il Roborock Qrevo S non si limita all’aspirazione: è anche equipaggiato con un eccellente sistema di lavaggio. Il serbatoio dell’acqua integrato e il panno in microfibra permettono al robot di pulire e lucidare i pavimenti, rimuovendo macchie e residui. La funzione di controllo dell’acqua permette di regolare la quantità di acqua erogata in base al tipo di pavimento e al livello di sporco, garantendo risultati ottimali senza danneggiare le superfici.

La stazione con svuotamento automatico permette al robot di svuotare il proprio contenitore della polvere in un sacchetto sigillato ogni volta che torna alla base di ricarica. Insomma, non dovrai fare quasi nulla: il robot pensa a tutto. Non perdere questa offerta clamorosa: acquistalo subito approfittando dello sconto da 150€!