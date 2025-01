roborock Q8 Max+ lava e aspira meglio di te: fatti un regalo (-30%)

Se da tempo stai considerando l’acquisto di un robot aspirapolvere, scegli un modello che sappia davvero pulire al meglio e che, di conseguenza, non ti richieda di ripassargli dietro. Tra tutti quelli in commercio, roborock Q8 Max+ occupa un posto speciale con la sua stazione di ricarica che ti offre una manutenzione automatica. Lo acquisti a soli 319,99€ su Amazon con uno sconto del 30% che ti fa risparmiare circa 140€ sul prezzo di partenza.

roborock Q8 Max+, il vero robot da mettere in casa

Non solo pulisce i pavimenti alla perfezione ma poi si svuota e si pulisce in automatico. È questo il vantaggio di avere roborock Q8 Max+ con la sua stazione di ricarica. Questo accessorio aggiuntivo completa il kit e conferisce al tuo nuovo assistente una manutenzione continua e di elevata qualità. Quando torna al suo posto dopo il ciclo di pulizia, nello specifico, vengono svuotati gli scomparti offrendo un’autonomia di 7 settimane.

Al primo utilizzo, il robot effettua un giro di perlustrazione del tuo appartamento per poterlo mappare attraverso il sistema 3D. Questo ti restituisce una mappa sullo smartphone con cui puoi decidere come, dove e quando pulire scegliendo di segnalare delle zone anche come vietate.

Programma i cicli e automatizza ogni funzione per trovare i pavimenti puliti e splendenti. Puoi decidere se effettuare anche il lavaggio delle superfici con un semplice comando. Ogni spazio viene raggiunto alla perfezione sfruttando le altezze studiate ad hoc del robot in sé e per sé, comode per raggiungere anche gli spazi sotto ai mobili o più angusti.

Con un’autonomia sufficiente per coprire 300 metri quadrati, la casa non è mai stata così pulita.

Lo acquisti a soli 319,99€ su Amazon, collegati all’istante e fai tuo il fantastico roborock Q8 Max+ con stazione di svuotamento. Lo sconto del 30% rende il prezzo più dolce.

Attraverso i vantaggi Amazon Prime, le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.