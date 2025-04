Recensione Roborock QR598: la soluzione ideale a 499 euro

Il Roborock QR958 è il nuovo robot aspirapolvere che si colloca nella fascia entry-level. Questo modello è in grado di aspirare, lavare, pulirsi e asciugarsi autonomamente, con l’aggiunta di alcune funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Design e struttura

Il design del QR958 è molto simile a quello degli altri modelli della famiglia Qrevo, con una stazione di ricarica suddivisa in due sezioni. La parte inferiore è realizzata in plastica nera lucida, sotto la quale si trova il sacchetto raccogli polvere. Sopra, una superficie ondulata crea un interessante gioco di luci e ombre, che si adatta perfettamente a un ambiente moderno. La stazione di ricarica include anche due serbatoi da 5 litri ciascuno, uno per l’acqua pulita e l’altro per l’acqua sporca.

Nella parte posteriore è presente un cavo di alimentazione che si può nascondere grazie a una fessura, consentendo di posizionare il robot a filo con la parete.

Caratteristiche tecniche e funzionalità

Il robot è equipaggiato con una spazzola in gomma antingarbugliamento e due moci rotanti che girano a 200 giri al minuto. Questi si sollevano autonomamente per evitare di bagnare superfici sensibili, come tappeti. Frontalmente, il QR958 è dotato di un sensore in grado di riconoscere gli oggetti e segnalarli come ostacoli, evitando di urtarli. Tuttavia, non è in grado di riconoscere oggetti come cavi o calzini. Inoltre, sulla parte superiore è presente un Lidar per la mappatura dello spazio.

La potenza di aspirazione del QR958 è pari a 8000 PA, un valore superiore a quello di altri modelli economici. È possibile regolare la potenza su cinque livelli: silenzioso, bilanciato, turbo, max e max+. Quest’ultima modalità non è utilizzabile quando il robot esegue contemporaneamente le funzioni di aspirazione e lavaggio. Anche il lavaggio può essere regolato su un livello massimo, ma anche qui solo quando il robot è in modalità di solo lavaggio.

Il dosaggio dell’acqua può essere selezionato rapidamente su tre livelli preimpostati o, tramite la modalità personalizzata, fino a 30 livelli, risultando ideale anche per pavimenti delicati. Il QR958 è in grado di riconoscere i tappeti e aumenta automaticamente la potenza di aspirazione per una pulizia ottimale.

Oltre alle modalità di aspirazione, lavaggio e alla combinazione delle due, il robot offre anche la modalità Smart Plan, dove il robot decide autonomamente quale tipo di pulizia eseguire, gestendo l’aspirazione, il lavaggio e i passaggi. Tuttavia, questa funzione non si è rivelata perfetta in tutti i casi: ad esempio, quando il robot si trova a dover raccogliere granelli di sale, ha qualche difficoltà, mentre in modalità turbo il risultato è stato migliore.

Nel test di raccolta della farina, ha eseguito un buon lavoro pur bagnando il pavimento. Anche nel raccogliere le briciole ha mostrato ottime performance.

Il Roborock QR958 è dotato di svuotamento automatico del sacchetto raccogli polvere e di un sistema per la pulizia dei mop con acqua fino a 60°C. Inoltre, per combattere gli odori, i moci vengono asciugati con aria calda a 45°C senza che vengano emessi rumori importanti.

L’applicazione è chiara e semplice, possiamo visualizzare rapidamente la mappa sia in 2D che 3D. Vengono suddivise le stanze in modo preciso e possiamo aggiungere oggetti come mobili per poter poi chiedere a roborock di andare a fare una pulizia mirata vicino a quell’oggetto. Possiamo anche visualizzare il posizionamente del robot sulla mappa.

Funzionalità apprezzata è il collegamento con gli assistenti vocale, io l’ho utilizzato con Alexa ed è stato molto semplice avviare una pulizia.

Il prezzo del Roborock QR958 è di 499€. A questo prezzo si tratta di una soluzione decisamente più economica rispetto ad altri robot sul mercato, a parità di funzionalità e caratteristiche tecniche. Su questa fascia di prezzo, il Roborock QR598 si rivela un dispositivo di pulizia perfetto per chi non vuole spendere molto, ma non intende rinunciare a funzionalità comode come l’autopulizia, l’asciugatura automatica dei moci e la mappatura 3D della casa.

In collaborazione con Roborock