Roborock Q8 Max+ in offerta su Amazon: il re dei robot aspirapolvere

Il Roborock Q8 Max+ è un robot aspirapolvere con numerose caratteristiche all’avanguardia e le prestazioni potenziate. Attualmente è in offerta su Amazon a soli 473€: per riscattare il prezzo promozionale non dovrai fare altro che cliccare sul pulsante applica.

Questo modello introduce importanti innovazioni, come la doppia spazzola principale in gomma, una novità che migliora significativamente l’efficacia della pulizia. Queste spazzole sono progettate per catturare lo sporco e le particelle fini con maggiore efficacia, riducendo al contempo l’aggrovigliamento dei capelli.

Il Roborock Q8 Max+ offre una potente aspirazione da 5.500 Pa. Tutta la potenza necessaria per aspirare tutto, dai capelli agli animali domestici, alla polvere e persino a piccole monete, rendendolo adatto per una varietà di superfici.

Il sistema di evitamento degli ostacoli, dotato di tecnologia Reactive Tech, utilizza una luce strutturata per misurare la distanza dagli ostacoli, evitandoli in modo intelligente e migliorando l’efficienza della pulizia. L’app permette un controllo completo sulla routine di pulizia: per esempio, potrai creare zone vietate che il robot eviterà.

In termini di autonomia, il Roborock Q8 Max+ è in grado di lavorare ininterrottamente per 240 minuti per carica, permettendo di coprire aree più ampie senza interruzioni. Insomma, una durata sufficiente a pulire da cima a fondo qualsiasi casa, anche quelle di dimensioni più grandi.

Il Roborock Q8 Max+ si impone come uno dei migliori robot aspirapolvere in commercia. Con una potenza superiore, tecnologia avanzata e grande autonomia, è la scelta ideale per mantenere la casa impeccabile con il minimo impegno. Con questa offerta a tempo limitato di Amazon, va acquistato prima di subito.