Roborock Q5 Pro+ in offerta su Amazon: il prezzo scviola sotto i 250€

Potente, avanzato e ora in offerta ad un prezzo super ribassato: il Roborock Q5 Pro+ è disponibile su Amazon a meno di 250€, con un ottimo risparmio sul suo prezzo di listino. Al momento del checkout potrai decidere di dividere l’importo in più rate mensili, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Il Roborock Q5 Pro+ è dotato di una potente aspirazione da 5500 Pa, che lo rende efficace nel raccogliere polvere, detriti e peli di animali domestici. La spazzola principale galleggiante si adatta automaticamente al tipo di superficie, migliorando la pulizia sia sui pavimenti duri che sui tappeti.

Il sistema di navigazione LiDAR di Roborock Q5 Pro+ è molto preciso e crea mappe dettagliate dell’ambiente domestico, permettendo al robot di pianificare percorsi di pulizia efficienti. È particolarmente abile nel navigare attorno a mobili e ostacoli, aggiornando in tempo reale le mappe durante la pulizia.

Il robot ha un’autonomia di circa 180 minuti, più che sufficienti anche per le case con molte stanze. Non manca nemmeno una base con funzione di auto svuotamento: fa tutto il robot, tu ti devi limitare a svuotare la base una volta ogni sette settimane, o giù di lì. Insomma, un robot davvero perfetto in tutto: non farti scappare questa offerta e acquistalo ad un prezzo fantastico.