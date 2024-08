Roborock Q Revo Pro, con il coupon lo paghi meno di 200€: il robot da comprare oggi

Il Roborock Q Revo Pro è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta, progettato per offrire una pulizia autonoma ed efficiente con tecnologie avanzate e un design ben studiato. Attualmente disponibile su Amazon a 799 euro grazie a un coupon sconto di 200 euro, questo dispositivo rappresenta un’opzione premium per chi desidera una soluzione di pulizia completa e automatizzata.

Il Q Revo Pro stupisce con una potente aspirazione da 7000 Pa, che lo rende capace di affrontare efficacemente polvere, detriti e peli di animali sia su pavimenti duri che su tappeti. La combinazione di una potenza così elevata con un sistema di lavaggio a doppio panno rotante consente una pulizia profonda anche delle macchie più difficili. Questo sistema di panni rotanti non solo lava il pavimento, ma grazie all’integrazione dell’acqua calda, riesce a igienizzare ulteriormente le superfici, assicurando un ambiente domestico ancora più pulito.

Utilizzando una combinazione di sensori LiDAR e 3D, il robot crea mappe dettagliate della casa, ottimizzando i percorsi di pulizia ed evitando ostacoli con precisione. Questo gli permette di muoversi in modo efficiente e di pulire senza necessitare di interventi manuali, anche in ambienti complessi o con molti ostacoli​.

Il Q Revo Pro è dotato di una base di ricarica all-in-one che gestisce lo svuotamento automatico del contenitore della polvere, il lavaggio e l’asciugatura dei mop, e il rifornimento dell’acqua, rendendolo praticamente autonomo. Questo riduce drasticamente la manutenzione necessaria e assicura che il robot sia sempre pronto per la prossima sessione di pulizia. L’autonomia è tra le migliori della categoria, con ben 180 minuti per carica.

A 799€, è un best buy fenomenale – perfetto per chi cerca un robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma senza compromessi, ma ad un prezzo decisamente più competitivo dei modelli di ultima generazione da 1400€. Non perdere questa offerta: acquistalo ora a meno di 800€, rimane poco tempo!