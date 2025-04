Rowenta Xforce Flex: lava e aspira senza fili

Oggi ti vogliamo parlare di Rowenta Xforce Flex 9.60 AQUA. Si tratta di un aspirapolvere senza fili che combina la funzione di aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo. Racchiude in sè comodità e praticità, oltre a prestazioni eccellenti. Offre una potenza fino a 100 Air Watt, garantendo una pulizia efficiente su diverse superfici. La batteria a ioni di litio fornisce un’autonomia fino a 45 minuti, rendendolo ideale per pulizie quotidiane.

Il suo prezzo? Il costo di listino è di 379,99 euro, ma su Amazon la puoi comprare a 199,99 euro.

Rowenta Xforce Flex in offerta

Il design è ultra leggero di Rowenta Xforce Flex, che pesa solo 1,1 kg in modalità aspirabriciole, e presenta un tubo flessibile che consente di pulire senza sforzo, anche in spazi difficili da raggiungere. La tecnologia Flex e la regolazione automatica della potenza di aspirazione ottimizzano la pulizia in base alla superficie trattata.

Il dispositivo include un display digitale che mostra l’autonomia della batteria e gli avvisi di manutenzione del filtro, consentendo un controllo facile delle impostazioni di pulizia. La filtrazione è estremamente efficace, catturando fino al 99,9% delle particelle, rendendolo adatto anche per persone allergiche.

Inoltre, il modello Rowenta Xforce Flex 9.60 AQUA è dotato di una funzione di lavaggio e aspirazione simultanea, grazie alla tecnologia Aqua, che include accessori come spazzole e panni per una pulizia completa. La garanzia del prodotto è di due anni, con servizi di assistenza dedicati e possibilità di riparazione per 15 anni.

Con un unico dispositivo puoi pulire il pavimento e aspirare, risparmiando tempo e energie. In sconto al -47% è un vero e proprio affare.