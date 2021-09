Roblox, in arrivo un sistema che verifica l'età dei giocatori

Roblox sta introducendo un sistema che verifica l'età dei videogiocatori. La funzione – attualmente in fase di test – premetterà agli utenti di accedere alla “Spatial Voice chat“, un nuovo strumento di comunicazione che verrà presto introdotto ufficialmente.

Si tratta di una chat vocale in grado di simulare una normale conversazione faccia a faccia, tenendo conto della distanza tra i personaggi e del tono di voce utilizzato. La funzione è ancora in fase di test e per accedervi è necessario verificare la propria età attraverso il suddetto nuovo sistema, anch'esso in fase di test.

La verifica anagrafica resta un'opzione facoltativa, introdotta per aumentare la fiducia tra i videogiocatori ed aumentare la sicurezza e la tutela dei più piccoli.

Roblox è una delle realtà videoludiche più grandi al mondo, con fatturati record e milioni di giocatori attivi ogni settimana. Durante il mese di maggio, la società sviluppatrice ha registrato incassi pari a 92 milioni di dollari, ben 3 milioni al giorno, provenienti dall'acquisto di elementi cosmetici e da microtransazioni di vario genere. Il gioco è infatti completamente free-to-play, è disponibile per smartphone, tablet, PC e Xbox One e – secondo il CEO – potrebbe arrivare presto anche su PlayStation e Nintendo Switch.